Les Floréales d’Arcambal Place de la Mairie, 1 mai 2023, .

Au programme de cette journée, marché aux fleurs et aux plantes, marché de produits locaux et vide-greniers.

Buvette et restauration sur place.

2023-05-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-01 17:00:00. EUR.

Place de la Mairie

Arcambal 46090 Lot Occitanie



On the program of this day, flower and plant market, local products market and garage sale.

Refreshments and food on site

El programa de este día incluye un mercado de flores y plantas, un mercado de productos locales y una venta de garaje.

Refrescos y comida in situ

Auf dem Programm stehen an diesem Tag ein Blumen- und Pflanzenmarkt, ein Markt mit lokalen Produkten und ein Flohmarkt.

Getränke und Speisen vor Ort

Mise à jour le 2023-04-28 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie