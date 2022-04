Arcal Maison d’arrêt de Bois D’Arcy, 7 mai 2022, Bois-d'Arcy.

Arcal

Maison d’arrêt de Bois D’Arcy, le samedi 7 mai à 09:30

“L’OPÉRA, LA PUISSANCE DE L’ÉMOTION” ———————————— Atelier dirigé par Dorothée Lorthiois et Yannaël Quenel. pour un public de gens en détention le vendredi 6 mai. • Découverte du chant, de la respiration, de l’interprétation • À partir des thèmes des parcours, des goûts des participants • Expérimenter la création musicale en particulier la rela- tion entre texte et musique. Dans le cadre du projet : « L’OPERA, PARTIR A LA RENCONTRE DE SOI » —————————————– OBJECTIFS L’objectif est de travailler avec les détenus autour de l’art pluridisciplinaire qu’est l’opéra afin de : • éveiller leur sensibilité artistique • leur faire découvrir de nouvelles capacités en travaillant les différentes disciplines artistiques mettant en jeu texte, voix, geste et chant, et les métiers techniques de l’opéra • les faire participer à la création de contenus artistiques de différentes disciplines • les faire se questionner sur eux-mêmes et sur les relations interpersonnelles à partir de thèmes des spectacles présentés • créer des dynamiques de groupe bienveillantes entre détenus et un meilleur vivre-ensemble • acquérir des compétences de constance dans l’effort, et de gestion du stress et des émotions • renforcer leur confiance en eux-mêmes et dans le groupe et leur fierté dans la réussite PARCOURS Pour ce faire un parcours libre mêlant spectacles et ateliers est proposé permettant de lier curiosité de la découverte, plaisir esthétique, réflexion et pratique afin d’initier puis renouveler la motivation pour un champ qu’ils découvrent : PARCOURS 1 Concert : L’opéra : la puissance de l’émotion Atelier : Création texte en musique PARCOURS 2 Projection d’un spectacle : NARCISSE : se perdre ou se trouver ? Atelier : Autoportrait en vidéo PARCOURS 3 Concert mis en espace : Talestri, Reine des Amazones : Toutes/tous les mêmes ? Atelier : Féminin-masculin : Jouer avec nos dualités et celles de l’autre PARCOURS 4 Spectacle mis en scène : PAUVRE MATELOT : le moment où la vie bascule Atelier : Gestion de stress PARCOURS 5 Spectacle filmé : un des autres spectacles Atelier : Technique vidéo AVEC LES ARTISTES : Dorothée Lorthiois, chanteuse lyrique, Pierre Cussac, accordéoniste Matthieu Michard, instrumentiste Mélanie Dagnet, autrice, réalisatrice Bérénice Collet, metteur en scène, Guillaume Pérault, chanteur lyrique. PARCOURS #1 : L’OPÉRA, LA PUISSANCE DE L’ÉMOTION CONCERT : L’OPERA, LA PUISSANCE DE L’EMOTION Présentation de l’opéra et des ateliers + récital des grands airs d’opéra permettant de découvrir le contact émotionnel direct avec la voix lyrique et la performance vocale (airs de Mozart, Verdi, Puccini) jeudi 14 avril 2022 Intervenants : Dorothée Lorthiois, chant Pierre Cussac, accordéon Durée : 2h30 (1h de récital – 1h30 de débat-présentation) Participants : 30 personnes ATELIER : CREATION TEXTE EN MUSIQUE Découverte du chant, de la respiration, de l’interprétation =>A partir des thèmes des parcours, des goûts des participants =>expérimenter la création musicale en particulier la relation entre texte et musique. Intervenants : s Dorothée Lorthiois, soprano Matthieu Michard, arrangeur (accordéon ou guitare ou piano) Dates : du lun. 2 > ve 9 ou du lun. 6 au ve 13 mai Durée : séances de 2h30 Participants : 10-15 personnes PARCOURS #2 : NARCISSE – SE PERDRE OU SE TROUVER ? PROJECTION : NARCISSE Opéra d’aujourd’hui sur un Narcisse contemporain adulé sur les réseaux sociaux et qui rencontre Chloé… Date de diffusion : mardi 24 mai 2022 Intervenants : Mélanie Dagnet, vidéaste Durée : 2h (1h de projection, 1h de débat-présentation) Participants : 30 personnes ATELIER : AUTOPORTRAIT EN VIDEO Créer son autoportrait avec un travail vidéo Intervenants : Mélanie Dagnet, vidéaste Dates : lundi 23 > vendredi 28 mai Durée : séances de 2h Participants : 10-15 personnes PARCOURS #3 : TALESTRI, REINE DES AMAZONES – TOUTES/TOUS LES MEMES ? CONCERT MIS EN ESPACE : TALESTRI, REINE DES AMAZONES Opéra écrit par une femme du temps de Mozart, sur le processus de réconciliation des amazones avec les hommes voisins… Date : mardi 17 mai 2021 Intervenants : 5 chanteurs, 1 claveciniste, 1 metteure en scène Durée : 2h (1h30 de concert, 30 mn de débat-présentation) Participants : 30 personnes ATELIER : FEMININ-MASCULIN – JOUER AVEC NOS DUALITES ET CELLES DE L’AUTRE Jeu théâtral, improvisation, exercices de groupes et individuels Travail du corps dans l’espace, de l’adresse, des regards, des échanges avec ses partenaires de jeu Intervenants : Bérénice Collet, metteure en scène Dates : lundi 16 > vendredi 20 mai Durée : séances de 2h Participants : 10-15 personnes PARCOURS #4 : PAUVRE MATELOT – LE MOMENT OU LA VIE BASCULE OPERA MIS EN ESPACE : LE PAUVRE MATELOT Opéra écrit par Jean Cocteau et Darius Milhaud, où une femme attend son marin de mari parti faire fortune… Pétri du réalisme social des années 20, il se passe dans le décor d’un café, permettant une grand proximité avec le public qui est touché au cœur par ce drame intime de la folie ordinaire. Date : jeudi 12 mai 2021 Intervenants : 4 chanteurs, 1 pianiste, 1 metteur en scène Durée : 2h (45mn de spectacle, 1h15 mn de débat/présentation) Participants : 30 personnes ATELIER : GESTION DE STRESS A partir de l’expérience des chanteurs, apprendre à gérer son stress et ses émotions, avec une méthode de relaxation corporelle et de respiration. Intervenants : Guillaume Pérault, baryton Dates : lun 9, ma 10 et ven 13 mai Durée : 3 séances de 2h Participants : 8-12 personnes PARCOURS #5 : SPECTACLE FILMÉ SPECTACLE FILME : PROJECTION D’UN DES AUTRES SPECTACLES DE L’ARCAL ATELIER : TECHNIQUE VIDEO Apprendre à filmer et monter une vidéo Intervenants : Mélanie Dagnet, vidéaste Dates : lundi 23 > vendredi 28 mai Durée : séances de 2h + filmer une partie des spectacles Participants : 6 personnes

La compagnie Arcal propose le projet “l’opéra, partir à la rencontre de soi”

Maison d’arrêt de Bois D’Arcy 5bis Rue Alexandre Turpault, 78390 Bois-d’Arcy Bois-d’Arcy Yvelines



