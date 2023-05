Concert de musique anglaise de la Renaissance Eglise d’Arçais, 9 juin 2023, Arçais.

Venez «passer un moment en bonne compagnie », avec les élèves de chant lyrique, flûte à bec, viole de gambe, luth et guitare. Ils vous convient à la cour d’Elizabeth I, dans l’Angleterre de la Renaissance. L’occasion de découvrir les mélodies et pièces instrumentales qu’on pouvait y entendre, dans une ambiance tantôt intimiste, tantôt enjouée. Pièces de John Dowland, Thomas Ford, Philip Rosseter, John Playford, Thomas Weelkes…

Pastime with good company, est le titre d’une chanson écrite par le roi Henri VIII

conservatoire.niortagglo.fr.

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 . .

Eglise d’Arçais Place de l’Église

Arçais 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and spend a moment in good company with the students of lyrical singing, recorder, viola da gamba, lute and guitar. They invite you to the court of Elizabeth I, in Renaissance England. The opportunity to discover the melodies and instrumental pieces that could be heard there, in a sometimes intimate, sometimes playful atmosphere. Pieces by John Dowland, Thomas Ford, Philip Rosseter, John Playford, Thomas Weelkes…

Pastime with good company, is the title of a song written by King Henry VIII

conservatoire.niortagglo.fr

Ven a pasar un rato en buena compañía con los estudiantes de canto lírico, flauta dulce, viola da gamba, laúd y guitarra. Le invitan a la corte de Isabel I, en la Inglaterra del Renacimiento. Una ocasión para descubrir las melodías y las piezas instrumentales que allí se escuchaban, en un ambiente a veces íntimo, a veces lúdico. Piezas de John Dowland, Thomas Ford, Philip Rosseter, John Playford, Thomas Weelkes…

Pastime with good company es el título de una canción escrita por el rey Enrique VIII

conservatoire.niortagglo.fr

Verbringen Sie « eine Zeit in guter Gesellschaft » mit den Schülern der Fächer Operngesang, Blockflöte, Viola da Gamba, Laute und Gitarre. Sie laden Sie an den Hof von Elizabeth I. im England der Renaissance ein. Sie haben die Gelegenheit, die Melodien und Instrumentalstücke, die dort zu hören waren, in einer intimen, aber auch verspielten Atmosphäre zu entdecken. Stücke von John Dowland, Thomas Ford, Philip Rosseter, John Playford, Thomas Weelkes…

Pastime with good company, ist der Titel eines Liedes von König Heinrich VIII

konservatorium.niortagglo.de

Mise à jour le 2023-05-09 par OT Niort Marais Poitevin