Concert de Cubik Trio – A teurtous 20 Rue du Marais, 15 avril 2023, Arçais.

Concert de cubik trio au bar associatif a teurtous à Arçais….Adepte des jeux de (dé)construction, le trio Cubik, influencé par les musiques de Steve Lacy, Ornette Coleman, Albert Ayler, etc. manipule des compositions originales pour en redéfinir les contours à chaque concert.

Source : Association A teurtous.

20 Rue du Marais Bar la Pigouille

Arçais 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Concert of cubik trio at the bar associative a teurtous in Arçais….Adept of the games of (de)construction, the trio Cubik, influenced by the musics of Steve Lacy, Ornette Coleman, Albert Ayler, etc. manipulates original compositions to redefine the contours with each concert.

Source : Association A teurtous

Concierto del trío cubik en el bar associatif a teurtous de Arçais…. Aficionado a los juegos de (de)construcción, el trío Cubik, influenciado por la música de Steve Lacy, Ornette Coleman, Albert Ayler, etc., manipula composiciones originales para redefinir sus contornos en cada concierto.

Fuente: Asociación A teurtous

Konzert von cubik trio in der Bar associatif a teurtous in Arçais….Als Anhänger von (De-)Konstruktionsspielen manipuliert das Trio Cubik, das von der Musik von Steve Lacy, Ornette Coleman, Albert Ayler usw. beeinflusst ist, Originalkompositionen, um deren Umrisse bei jedem Konzert neu zu definieren.

Quelle: Verein A teurtous

