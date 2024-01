BEST OF FLOYD ARCADIUM Annecy, 9 mars 2024, Annecy.

BEST OF FLOYD fait revivre la musique des PINK FLOYD sur scène depuis bientôt 20 ans. Ce groupe français a su convaincre les fans les plus exigeants lors de 3 tournées « zéniths » et de nombreux concerts partout en France. Ce n’est pas un hasard que certains fans les suivent et viennent les voir et les revoir… pour la 10° ou même 20° fois ! Ce qu’ils apprécient dans BEST OF FLOYD : fidélité aux originaux dans les sons, les voix, les arrangements, simplicité, humilité et plaisir d’être sur scène, qualité du son et des lumières… Chaque concert BF est un grand moment d’émotion partagée, à la hauteur de la géniale inspiration des PINK FLOYD. BEST OF FLOYD aborde toutes les périodes de l’immense carrière des maitres, depuis les débuts des années 60, jusqu’à l’album THE DIVISION BELL. Ce dernier sera particulièrement mis en valeur en 2024 pour ses 30 ans d’existence.

Tarif : 34.00 – 59.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 20:00

ARCADIUM 32 BOULEVARD DU FIER – 74000 Annecy 74