Théâtre Astrée – Université Lyon 1, le jeudi 24 mars 2022 à 19:19

Interrogeant les notions de singularité et de nuance, d’utopie et de dystopie, Arcadie aborde, à la manière d’une fable rétro-futuriste, les possibles transformations d’un monde. Du noir matriciel vers la lumière, c’est une plongée autant qu’un retour à la surface d’un monde en gestation, où les rites initiatiques sont des passages à l’acte, à la révolte, où le groupe se fait matière organique. Dans l’épure de l’arcadie, se révèle la polymorphie des composants du monde. Voyage spatio-temporel au cours duquel la notion d’identité est questionnée, Arcadie est une œuvre en suspens, en déplacement, révélant « ici et maintenant » des espaces qui sont comme autant de seuils destinés à être franchis par l’imaginaire. _Compagnie La Vouivre Chorégraphie : Bérengère Fournier et Samuel Faccioli Interprètes : Kostia Chaix, Bérengère Fournier, Tom Grand Mourcel, Julie Koenig, Zoë Lecorgne,Théo Marion-Wuillemin et Victor Virnot Musique : Gabriel Fabing Lumières : Gilles de Metz_ Arcadie aborde, à la manière d’une fable rétro-futuriste, les possibles transformations d’un monde. Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne Villeurbanne Croix-Luizet Métropole de Lyon

