Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Exposition collective : Aëla Maï Cabel, Amalia Laurent, Camille Bernard, Léna Gayaud, Luisa Ardila Rendez-vous au Sissi club jusqu’au 9 juillet pour l’exposition collective “Arcadia”. http://sissi-club.com/ Exposition collective : Aëla Maï Cabel, Amalia Laurent, Camille Bernard, Léna Gayaud, Luisa Ardila Sissi club 18 rue du Coq Marseille 1er Arrondissement

