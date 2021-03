Arcadi Volodos Victoria Hall, 28 février 2021-28 février 2021, Geneva.

Arcadi Volodos

Victoria Hall, le dimanche 28 février à 20:00

**Arcadi Volodos** piano

Moment rare du pianiste aux 40 concerts par an. Pas un de plus. En effet, Arcadi se retire chaque année pour découvrir son prochain programme. Il le laisse venir à lui, l’attend. Il prend le temps pour dompter le temps de chacune des œuvres choisies.

Depuis plus de vingt ans, Arcadi Volodos sidère le public lors de ses concerts. Maître d’une technique extraordinaire et sans faille, qu’il met entièrement au service de l’interprétation, Arcadi crée des univers propres à chaque compositeur, à chaque œuvre. Ses exécutions sont le résultat de longues réflexions sur les œuvres proposées, nourries de retours continuels qui évitent toute routine, déjà-vu, débouchant toujours sur une surprise. Il cherche, selon ses propres mots, «à enflammer le cœur du public, à l’emmener avec la musique sur des possibilités d’ascension insoupçonnées».

Au programme de ce concert, Schubert, son dernier opus, et d’autres compositeurs dont il voudra nous parler.

Rare récital de l’exceptionnel pianiste Arcadi Volodos, au Victoria Hall, reporté au 6.12.2021

Victoria Hall



