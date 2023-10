Cet évènement est passé EXPOSITION LEGO Arcades Rougé – Face au cinéma Cholet Catégories d’Évènement: Cholet

Maine-et-Loire EXPOSITION LEGO Arcades Rougé – Face au cinéma Cholet, 30 octobre 2023, Cholet. Cholet,Maine-et-Loire .

2023-10-30 fin : 2023-10-30 18:00:00. EUR.

Arcades Rougé – Face au cinéma

Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-10-28 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Cholet, Maine-et-Loire Autres Lieu Arcades Rougé - Face au cinéma Adresse Arcades Rougé - Face au cinéma Ville Cholet Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Arcades Rougé - Face au cinéma Cholet latitude longitude 47.06112;-0.8832

Arcades Rougé - Face au cinéma Cholet Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cholet/