Conte : Les Sorcières ? Même pas peur ! Arcade Pierrablanca Plan-les-Ouates, 31 janvier 2024

Conte : Les Sorcières ? Même pas peur ! Mercredi 31 janvier 2024, 15h00 Arcade Pierrablanca CHF 0.-

Par Caroline Langendorf

Sorcière Mémère aimerait bien changer l’intrépide Bérengère en crapaud, qui de la sorcière ou de la gamine sera la plus maline ? Au secours, l’affreuse Crasse Qui Pue a jeté un sort aux habitants de Genève et la Sorcière des sables a capturé trois petits garçons tout mignons !

Vous découvrirez encore l’affreuse N’a qu’une dent, les vertus du sirop de grenadine, une chansonnette, le pouvoir d’un bâton magique et une formule qui fait décoller les balais,

Abracadabra Crac ! Les Sorcières ? Même pas peur !

Arcade Pierrablanca 6 chemin du Bois-Ecard, 1228 Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates 1228 Genève

