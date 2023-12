Atelier : Danse en famille Arcade Pierrablanca Plan-les-Ouates, 13 janvier 2024, Plan-les-Ouates.

Atelier : Danse en famille 13 janvier – 20 avril 2024, les samedis Arcade Pierrablanca CHF 5.-/pers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T16:00:00+01:00 – 2024-01-13T17:30:00+01:00

Fin : 2024-04-20T16:00:00+02:00 – 2024-04-20T17:30:00+02:00

Proposé par la commune de Plan-les-Ouates, en collaboration avec l’association + dense

Le temps d’un atelier, la DANSE réunit en duo enfant et parent, grand-mère, grand-père ou ami. Ensemble, petit et grand explorent des espaces corporels de manière sensible et ludique en se laissant guider par deux danseur.euse.s-pédagogues.

Les ateliers sont ouverts à toute personne dès 2 ans.

Durée de l’atelier : 1h30 (goûter offert compris à la fin de l’atelier)

Prévoir une tenue confortable (survêtement, t-shirt, chaussettes).

Ouverture de la billetterie en ligne 1 mois avant chaque atelier

Prix : CHF 5.- par personne, soit CHF 10.- par duo.

Arcade Pierrablanca 6 chemin du Bois-Ecard, 1228 Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates 1228 Genève

Laurent Barlier