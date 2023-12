Lecture : Cyrano (morceaux choisis) Arcade Pierrablanca Plan-les-Ouates, 21 décembre 2023, Plan-les-Ouates.

Lecture : Cyrano (morceaux choisis) Jeudi 21 décembre, 19h00 Arcade Pierrablanca CHF 0.-

La célèbre pièce de Rostand sera à l’affiche de la Saison culturelle 23-24, à l’Espace Vélodrome, du 19 au 28 janvier 2024.

Afin de vous mettre l’eau à la bouche, la Frei Körper Kompanie vous propose une lecture de morceaux de choix.

À travers la poésie de l’auteur vous découvrirez les aventures de Cyrano, Christian, Roxane, Le Comte De Guiche, et bien d’autres, réunis dans les méandres de l’amour.

Cyrano de Bergerac, écrite en peu avant 1900, raconte les aventures d’un mousquetaire courageux et fier, amoureux de sa cousine Roxane. Mais, complexé par son énorme nez, il n’ose lui déclarer sa flamme. Il utilise Christian, dont le physique fait fondre Roxane, afin de la séduire. À eux deux ils forment un personnage parfait : beau et fin diseur.

L’amour de Roxane glissera petit-à-petit du charme physique à la passion des mots, au grand damne de ses deux amants.

Arcade Pierrablanca 6 chemin du Bois-Ecard, 1228 Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates 1228 Genève

