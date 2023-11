Semaine du Climat – Green Friday Genèveroule Arcade Genève Roule – Montbrillant Genève, 24 novembre 2023, Genève.

Semaine du Climat – Green Friday Genèveroule Vendredi 24 novembre, 08h00 Arcade Genève Roule – Montbrillant Gratuit

Genèveroule s’engage activement pour un avenir plus durable et souhaite vous inviter à participer à la Semaine du Climat de la ville de Genève de manière écologique et ludique ! Le 24 novembre, nous vous proposons un Green Friday. Venez nous voir dans nos arcades et profitez de nos vélos musculaires pour vous balader toute la journée. Contribuez positivement à l’environnement tout en explorant les magnifiques rues de Genève. Ensemble, pédalons vers un avenir plus vert et plus sain ! #Genèveroule #SemaineClimat #MobilitéSaine

Arcade Genève Roule – Montbrillant Place de Montbrillant 17, 1201 Genève Genève 1201 +41 22 740 13 43 http://www.geneveroule.ch [{« type »: « phone », « value »: « 022 740 13 43 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/gares-transports-publics-velo/arcageneve-roule-montbrillant/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T08:00:00+01:00 – 2023-11-24T18:30:00+01:00

2023-11-24T08:00:00+01:00 – 2023-11-24T18:30:00+01:00

Genèveroule