À travers une compétition de films d’entreprises, dits films corporate ou de marque, c’est un moment privilégié de rencontres entre professionnels de la communication. Annonceurs, agences de communication, agences de production audiovisuelles, se retrouvent sur le bassin d’Arcachon les 29 et 30 juin chaque année. Ces films sont présentés dans plusieurs catégories et appréciés par un jury de 20 professionnels, engagés et reconnus dans la communication audiovisuelle qui récompensent les meilleurs films. 150 films inscrits, 22 prix remis.

Arcachon, Villa Spot 10 avenue du Parc 33120 Arcachon Arcachon 33120 Pereire Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-29T09:00:00+02:00 – 2023-06-29T21:00:00+02:00

2023-06-30T09:00:00+02:00 – 2023-06-30T21:00:00+02:00

