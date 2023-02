Arcachon Randonnées : La pointe de l’Aiguillon 2ème édition Arcachon, 19 février 2023, Arcachon .

Arcachon Randonnées : La pointe de l’Aiguillon 2ème édition

Lycée Grand Air Avenue du Dr Lorentz Monod Arcachon Gironde

2023-02-19 08:30:00 – 2023-02-19 17:00:00

Lycée Grand Air Avenue du Dr Lorentz Monod

Arcachon

Gironde

Marche et Marche Nordique ou Jogging entre ville sentier et littoral ,10 kms balisés comprenant 10 points remarquables ( QR code) pour s’enrichir et se cultiver sportivement, en découvrant le patrimoine arcachonnais.

Départ / Arrivée : COSEC de 8h30 à 11h30 retrait des dossards – 16h à 17h Fin de la Rando.

Ouvert à tous. Payant. Sur inscription

Association Océan Oxygène

Lycée Grand Air Avenue du Dr Lorentz Monod Arcachon

