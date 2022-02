ARCACHON POUR NOUS: Visite de la criée Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

ARCACHON POUR NOUS: Visite de la criée Office de Tourisme d'Arcachon 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon

2022-02-14

Arcachon Gironde EUR 18 Visite de la criée

En immersion dans le quartier des pêcheurs.

IL faudra se lever à l’aube pour capter l’ambiance et l’activité du port de pêche aux côtés d’un professionnel.

Le temps de la visite, nous découvrions le parcours complet du poisson, de la pêche à l’expédition. La débarque, le pesage, le calibrage n’auront plus de secret pour vous.

L'exclusivité : partage d'un encas au restaurant L'Estival, quartier de l'Aiguillon avec un professionnel de la pêche.

L'exclusivité : partage d'un encas au restaurant L'Estival, quartier de l'Aiguillon avec un professionnel de la pêche. +33 5 57 52 97 97

Office de Tourisme d’Arcachon 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon

