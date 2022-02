ARCACHON POUR NOUS – Si l’Olympia m’était conté Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

ARCACHON POUR NOUS – Si l’Olympia m’était conté Arcachon, 7 janvier 2022, Arcachon. ARCACHON POUR NOUS – Si l’Olympia m’était conté Office de Tourisme d’Arcachon 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon

2022-01-07 – 2022-01-07 Office de Tourisme d’Arcachon 22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon Gironde Vous êtes curieux de connaître les petits secrets du théâtre Olympia ? Cette visite est faite pour vous !

Scène, décors, lumières en passant par les loges et les coulisses, notre technicien vous dévoilera tous les petits secrets de ce lieu unique et riche en émotions.

Exclusivités: à l’issue de cette visite, nous en apprendrons d’avantage sur la programmation de la saison culturelle par un membre de l’équipe de l’Olympia. Vous êtes curieux de connaître les petits secrets du théâtre Olympia ? Cette visite est faite pour vous !

Scène, décors, lumières en passant par les loges et les coulisses, notre technicien vous dévoilera tous les petits secrets de ce lieu unique et riche en émotions.

Exclusivités: à l’issue de cette visite, nous en apprendrons d’avantage sur la programmation de la saison culturelle par un membre de l’équipe de l’Olympia. +33 5 57 52 97 97 Vous êtes curieux de connaître les petits secrets du théâtre Olympia ? Cette visite est faite pour vous !

Scène, décors, lumières en passant par les loges et les coulisses, notre technicien vous dévoilera tous les petits secrets de ce lieu unique et riche en émotions.

Exclusivités: à l’issue de cette visite, nous en apprendrons d’avantage sur la programmation de la saison culturelle par un membre de l’équipe de l’Olympia. droits réservés

Office de Tourisme d’Arcachon 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon

dernière mise à jour : 2022-02-09 par

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse Office de Tourisme d'Arcachon 22 Boulevard du Général Leclerc Ville Arcachon lieuville Office de Tourisme d'Arcachon 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Departement Gironde

Arcachon Arcachon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/

ARCACHON POUR NOUS – Si l’Olympia m’était conté Arcachon 2022-01-07 was last modified: by ARCACHON POUR NOUS – Si l’Olympia m’était conté Arcachon Arcachon 7 janvier 2022 Arcachon Gironde

Arcachon Gironde