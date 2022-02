ARCACHON POUR NOUS: Le Jardin Partagé, au nom de la biodiversité Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

ARCACHON POUR NOUS: Le Jardin Partagé, au nom de la biodiversité Arcachon, 8 mars 2022, Arcachon. ARCACHON POUR NOUS: Le Jardin Partagé, au nom de la biodiversité Office de Tourisme d’Arcachon 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon

2022-03-08 – 2022-03-08 Office de Tourisme d’Arcachon 22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon Gironde EUR Savez-vous qu’il existe un jardin partagé à Arcachon ?

Le Jardin Dulas s’inscrit dans une démarche de développement durable en proposant à tous les amoureux de la nature de partager leurs connaissances dans la bonne humeur et la solidarité. L’initiatrice du projet présentera les techniques de permaculture utilisées dans ce jardin.

Exclusivté: dégustation du miel du Jardin, sur site. Savez-vous qu’il existe un jardin partagé à Arcachon ?

Le Jardin Dulas s’inscrit dans une démarche de développement durable en proposant à tous les amoureux de la nature de partager leurs connaissances dans la bonne humeur et la solidarité. L’initiatrice du projet présentera les techniques de permaculture utilisées dans ce jardin.

Exclusivté: dégustation du miel du Jardin, sur site. +33 5 57 52 97 97 Savez-vous qu’il existe un jardin partagé à Arcachon ?

Le Jardin Dulas s’inscrit dans une démarche de développement durable en proposant à tous les amoureux de la nature de partager leurs connaissances dans la bonne humeur et la solidarité. L’initiatrice du projet présentera les techniques de permaculture utilisées dans ce jardin.

Exclusivté: dégustation du miel du Jardin, sur site. Maat

Office de Tourisme d’Arcachon 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon

dernière mise à jour : 2022-01-29 par

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse Office de Tourisme d'Arcachon 22 Boulevard du Général Leclerc Ville Arcachon lieuville Office de Tourisme d'Arcachon 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Departement Gironde

Arcachon Arcachon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/

ARCACHON POUR NOUS: Le Jardin Partagé, au nom de la biodiversité Arcachon 2022-03-08 was last modified: by ARCACHON POUR NOUS: Le Jardin Partagé, au nom de la biodiversité Arcachon Arcachon 8 mars 2022 Arcachon Gironde

Arcachon Gironde