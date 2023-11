« Oublie Moi » OLYMPIA, 16 mars 2024, ARCACHON.

En accord avec Atelier Théâtre Actuel (L1-D-21-003795/ L2-D-21-003282/ L3-D-21-003283) présente : ce concert. Molières 2023 metteur en scène, meilleure comédienne, meilleur comédien, théâtres privés « Oublie-moi » est une histoired’ amour. Celled’ Arthur et de Jeanne. Ils racontentàeuxdeuxl’ amour inconditionnel, la cruauté de la maladie mais aussi le pouvoir de la musique dans une vie simple et pourtant si extraordinaire. La structure non-linéaire de la pièce, construite en flashbacks, réflexions et adresses directes au public, reflète les singularités tout en miroirsdel’ esprit complexed’ unpatient atteint d’ Alzheimer. Cette pièce questionne le rapport au monde de ces malades atteints de démence et rend hommage à celles et ceux qui les aiment et les accompagnent amoureusement, obstinément, passionnémentN° téléphone accès PMR : 0557529775

OLYMPIA ARCACHON 21 Avenue Général de Gaulle Gironde

