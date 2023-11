Claudio Capéo – Tournée OLYMPIA, 7 mars 2024, ARCACHON.

Claudio Capéo – Tournée OLYMPIA. Un spectacle à la date du 2024-03-07 à 20:45 (2023-11-10 au ). Tarif : 55.0 à 57.0 euros.

Avec plus d’un million de disques vendus, Claudio Capéo est devenu un artiste incontournable de la nouvelle scène française. Révélé en 2016 par son tube « Un homme debout » (single de diamant), son premier album éponyme s’est classé N°1 des ventes dès sa sortie pendant 5 semaines consécutives et s’est écoulé à plus de 700 000 exemplaires, faisant de cet opus le plus gros succès pour un artiste révélation. Depuis, Claudio Capéo enchaine les succès : « Ça va ça va » (single d’or), « Riche » (single d’or), ou encore ses duos « Un peu de rêve » avec Vitaa (single de platine) et « Que Dieu me pardonne » avec Kendji Girac (single d’or). Ses derniers albums « Tant que rien ne m’arrête » et « Penso a te », tous les deux certifiés disques de platine lui ont permis de s’installer durablement dans le paysage musical français.Authentique et au grain de voix singulier, Claudio Capéo poursuit son ascension ! Il repartira sur les routes à partir de l’automne 2023, accompagné de ses fidèles musiciens, pour une nouvelle grande tournée des Zénith dans toute la France.

Votre billet est ici

OLYMPIA ARCACHON 21 Avenue Général de Gaulle Gironde

55.0

EUR55.0.

