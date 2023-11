Laura Felpin – Ça Passe (Tournée) OLYMPIA Catégories d’Évènement: Arcachon

VERONE PRODUCTIONS (PLATESV-R-2020:1719/1717) en accord avec TS3 – Fimalac Entertainement présente : ce spectacle. C'est pour dire qu'on n'est pas mieux ou moins bien vivant qu'une huître. Et que si on regarde du bon endroit, les petites dames nerveuses qui marchent comme si elles avaient la priorité sur un trottoir, c'est de la même sève humaine que les moniteurs de canyoning bon délire qui vous assurent avant une tyrolienne. Du coup, faut pas trop s'inquiéter, tranquille ça va passer. Laura Felpin – Ça Passe (Tournée) OLYMPIA, 21 février 2024, ARCACHON. Tarif : 20.0 à 35.5 euros.

OLYMPIA ARCACHON 21 Avenue Général de Gaulle Gironde

