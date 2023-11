Cosi Fan Tutte – Opéra éclaté Mozart OLYMPIA, 4 février 2024, ARCACHON.

Cosi Fan Tutte – Opéra éclaté Mozart OLYMPIA. Un spectacle à la date du 2024-02-04 à 15:00 (2024-02-04 au ). Tarif : 28.2 à 48.0 euros.

ARCACHON EXPANSION (L1-D-21-003795/ L2-D-21-003282/L3-D-21-003283) présente : ce spectacle. COSI FAN TUTTE « Opéra éclaté Mozart »Durée : 3h00Direction musicale : Gaspard BrécourtMise en scène : Éric PerezDistribution : Fiordiligi, Charlotte Despaux – Dorabella, Eléonore Pancrazi – Despina, Analia Téléga – Don Alfonso, Antoine Foulon – Ferrando, Blaise Rantoanina – Guglielmo, Mikhael Piccone « Così fan tutte » est une œuvre sensuelle, érotique, il est question de tentations, de corps mis à nus à travers la douce tromperie du travestissement. Le cynique Don Alfonso tient à prouver à ses amis Ferrando et Guglielmo que les femmes sont inévitablement infidèles. Pour cela il tend un piège à leurs fiancées les sœurs Dorabella et Fiordiligi. Ferrando et Guglielmo feront croire qu’ils partent à la guerre mais ils reviendront près de leurs belles sous un déguisement. D’abord repoussés par les deux femmes, celles-ci, peu à peu, cèdent aux avances des mystificateurs. Don Alfonso peut alors exulter : elles font vraiment toutes comme ça… Les deux couples se reformeront malgré tout en ayant perdu quelques illusions.Réservations PMR : 05 57 52 97 75 Cosi Fan Tutte (Mise en scène Éric Perez) Cosi Fan Tutte (Mise en scène Éric Perez)

Votre billet est ici

OLYMPIA ARCACHON 21 Avenue Général de Gaulle Gironde

28.2

EUR28.2.

