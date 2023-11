Je ne Cours pas, Je Vole – Tournée OLYMPIA, 30 janvier 2024, ARCACHON.

Centre d’Art et de Culture et Espace Culturel Robert Doisneau (1-1056844 ; 1-1070431 ; 2-1056843 3-1056845) PRESENTE : (1) — Tarif seniors : + de 65 ans (2) — Tarif jeunes et familles : – de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi sur justificatif, parent accompagnant son enfant de – de 18 ans, titulaire d’une carte famille nombreuseMeudon Terre de Jeux 2024 d’Élodie Menant Après Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty, Elodie Menant nous embraque dans l’histoire de Julie Linard, une jeune athlète asthmatique qui prépare les Jeux Olympiques. Supportée par sa famille qui vit au rythme de ses exploits, Julie s’entraine depuis 12 ans pour les deux minutes de course qui lui rapporteront peut-être une médaille. Six comédiens incarnent une vingtaine de personnages pour raconter la compétition et créer un spectacle aussi physique que sensible. En suivant le parcours de Julie on découvre les destins sportifs d’Usain Bolt, de Laure Manaudou et de Rafael Nadal. Tous se font les témoins de l’envers du décor : la quête absolue de performance, les sacrifices, la ténacité, les blessures, le dépassement de soi. Cinq nominations aux Molières 2023 dans les catégories : théâtre public, mise en scène d’un spectacle de théâtre public (Johanna Boyé), auteur francophone (Elodie Menant), comédienne dans un second rôle (Elodie Menant), révélation féminine (Vanessa Cailhol) Je ne cours pas, je vole ! Je ne cours pas, je vole !

OLYMPIA ARCACHON 21 Avenue Général de Gaulle Gironde

