ARCACHON EXPANSION (L1-D-21-003795/ L2-D-21-003282/L3-D-21-003283) présente : ce spectacle. MALANDAIN BALLET BIARRITZ « Soirée Stravinski »Durée : 1h10Pièce pour 22 danseurs Thierry Malandain et Martin Harriague revisitent les œuvres emblématiques d’Igor Stravinski, « L’Oiseau de feu » et « Le Sacre du printemps ». Pour réinterpréter ces deux pièces d’Igor Stravinski maintes fois chorégraphiées, les deux chorégraphes sont revenus à leur source vive. Le directeur du Centre Chorégraphique National Malandain Ballet Biarritz, à la sensibilité musicale éprouvée, rend à l’Oiseau du conte originel sa spiritualité biblique de « passeur de lumières » entre ciel et terre, chargé d’apporter aux hommes consolation et espoir. De son côté, Martin Harriague s’inspire de l’argument du « Sacre » présenté par Stravinski dans la revue Montjoie pour mettre en scène la pulsion tellurique du vivant. Leur travail commun est l’un des programmes les plus excitants de la saison.LA PRESSE EN PARLE « Un Sacre bouillant d’idées qu’on ne détaillera pas ici tant c’est un régal de les découvrir. » Le Figaro, Ariane BavelierRéservations PMR : 05 57 52 97 75 Malandain Ballet Biarritz Malandain Ballet Biarritz

OLYMPIA ARCACHON 21 Avenue Général de Gaulle Gironde

