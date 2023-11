Carolyn Carlson Company – The Tree OLYMPIA, 12 décembre 2023, ARCACHON.

THEATRE JEAN-VILAR (PLATESV-D-2020-006361) présente : ce spectacle. CAROLYN CARLSON The Tree (Fragments of poetics on fire) Dernière grande création de la chorégraphe pour sa compagnie, The Tree est une réflexion poétique sur l’humanité et la nature, au bord du naufrage… Après Eau, Pneuma et Now, elle vient clore le cycle de pièces inspirées par Gaston Bachelard. Partant cette fois Des Fragments d’une poétique du feu, Carolyn Carlson a choisi la force poétique et symbolique des flammes et plus largement la complexité des éléments comme inspirations de cette nouvelle création. Pour l’occasion, elle retrouve le créateur lumières Rémi Nicolas, qui créé ici des paysages imaginaires invitant au voyage et à la contemplation. L’artiste peintre Gao Xingjian en sublime aussi la scénographie avec ses toiles abstraites à l’encre de chine projetées en fond de scène dans plusieurs séquences. Combinées à la virtuosité des danseurs et à la vision onirique de Carolyn Carlson, The Tree est une manifestation d’amour puissante et vitale à une nature au bord de l’effondrement, avec l’espoir d’une renaissance à la manière du Phénix qui renaît de ses cendres. Chorégraphie et scénographie : Carolyn Carlson Interprètes : Chinatsu Kosakatani, Juha Marsalo, Céline Maufroid, Riccardo Meneghini, Isida Micani ou Sonia Al Khadir, Yutaka Nakata, Sara Orselli, Sara Simeoni, Alexis Ochin Réservations pour les personnes à Mobilité Réduite : 04. 78. 28. 05. 73. Carolyn Carlson Company Carolyn Carlson Company

OLYMPIA ARCACHON 21 Avenue Général de Gaulle Gironde

