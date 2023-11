Cie Astragales « Sinfonia Eroica » Michèle Anne de Mey OLYMPIA, 28 novembre 2023, ARCACHON.

Cie Astragales « Sinfonia Eroica » Michèle Anne de Mey OLYMPIA. Un spectacle à la date du 2023-11-28 à 20:45 (2023-11-28 au ). Tarif : 20.0 à 35.5 euros.

ARCACHON EXPANSION (L1-D-21-003795/ L2-D-21-003282/L3-D-21-003283) en partenariat avec l’Opéra National de Bordeaux présente : ce spectacle. En partenariat avec l’Opéra National de Bordeaux De : Michèle Anne de Mey – Pièce pour 8 danseurs Cette chorégraphie de Michèle Anne de Mey est un classique de la danse contemporaine que la chorégraphe a décidé de recréer plus de 30 ans après sa première version. Rien ne définirait peutêtre mieux le spectacle que l’image du coureur de relais passant le témoin à son co-équipier. Jeux de phrases musicales et chorégraphiques reprises de l’un à l’autre, jeux de passages, de glissements, de mouvements parallèles et différents nous racontent l’histoire éternelle de l’homme et de la femme, des couples qui se font et se défont, du groupe face au couple qui dessinent la figure changeante et immortelle du héros. Alternance des moments ludiques et graves, du dansé et du non dansé, du mouvement et du recueillement ; ici l’énergie épouse l’émotion, le geste fait corps avec la musique.LA PRESSE EN PARLE « Parade amoureuse éclatante, insolente et solaire, alternant tour à tour le grave et le divertissant, l’effervescence et le recueillement (…) » L’Echo avril 2022Réservations PMR : 05 57 52 97 75. Michèle Anne de Mey

OLYMPIA ARCACHON 21 Avenue Général de Gaulle Gironde

