Cie Hors-Série – Royaume OLYMPIA, 7 novembre 2023, ARCACHON.

Cie Hors-Série – Royaume OLYMPIA. Un spectacle à la date du 2023-11-07 à 20:45 (2023-11-07 au ). Tarif : 15.0 à 22.0 euros.

ARCACHON EXPANSION (L1-D-21-003795/L2-D-21-003282/ L3-D-21-003283) présente : ce concert. En partenariat avec l’OARA de : Hamid Ben Mahi – Pièce pour 6 danseuses.Le chorégraphe et danseur hip-hop Hamid Ben Mahi se lance dans une nouvelle création ; une chorégraphie pour six interprètes féminines. Il questionne la places des femmes dans notre société inégalitaire afin de provoquer le débat, sans tenter de donner de leçon. Tel un miroir de notre monde, ce spectacle met en lumière leur parole par le prisme de témoignages pour nous amener à réfléchir collectivement. Une mise en abyme dans les profondeurs des rapports hommes-femmes avec le désir inébranlable de bâtir une société plus juste. LA PRESSE EN PARLE. »C’est sans doute la diversité d’âges et de parcours qui fait de ce groupe un casting de choix. Sous le regard d’Hamid Ben Mahi, l’alchimie douce du chorégraphe opère pour rendre essentielle et vibrante la présence de ces femmes » Natalie Yokel – Journal La TerrasseRéservations PMR : 50 57 52 97 75 Royaume

Votre billet est ici

OLYMPIA ARCACHON 21 Avenue Général de Gaulle Gironde

15.0

EUR15.0.

