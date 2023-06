Lancement de la 4ème édition du Spot Festival : 300 experts de la communication corporate audiovisuelle attendus ! Le Tir au Vol Arcachon, 29 juin 2023 11:00, Arcachon.

Lancement de la 4ème édition du Spot Festival : 300 experts de la communication corporate audiovisuelle attendus ! Le Tir au Vol Arcachon Jeudi 29 juin, 11h00

Le festival du film corporate Spot Festival annonce sa 4ème édition à Arcachon le 29 juin prochain. Jeudi 29 juin, 11h00 1

Le festival du film corporate Spot Festival revient pour une 4ème édition à Arcachon le 29 juin prochain. Cette compétition de films de marque a pour finalité de réunir les professionnels de la communication (directeurs et agences de communication, agences de production, réalisateurs, annonceurs) en un même espace. Au programme : des échanges autour de tables rondes, forums, ateliers et salons. Placés cette année sous le thème de l’utilité humaine, ces films de commande sont présentés dans plusieurs catégories et appréciés par un jury de 20 professionnels, engagés et reconnus dans la communication. Pour cette nouvelle édition, 200 films seront présentés (vs 150 en 2022) et 300 professionnels de la communication sont attendus. Soucieux de s’inscrire dans une perpétuelle évolution, l’événement avait ouvert l’année dernière une nouvelle catégorie dédiée au podcast. Cette année, il présentera pour la première fois 5 séries de photographies corporate. Spot Festival annonce également l’ouverture de sa compétition aux pays francophones (Suisse, Belgique, Luxembourg) et entend devenir la référence de compétition des films de marque en Europe.

Le 1er rendez-vous en France autour de la communication corporate des entreprises et institutions.

Lors de la première édition du festival en 2020, Pascal Renaud avait pour ambition de fédérer des experts de la communication en un lieu unique pour privilégier les échanges sur les tendances du secteur et le sens à donner à ses actions. 4 ans plus tard, le message qu’il porte est toujours le même

« J’ai souhaité réaliser un festival de films de marque qui permet de réunir des experts de la communication sous toutes leurs déclinaisons : directeurs de la communication, de la production, annonceurs, agences. Tout l’enjeu du Spot Festival est de promouvoir cette richesse des échanges entre professionnels. Cette manifestation est la seule en France où l’on peut échanger autour de la communication corporate audiovisuelle et visionner en un seul lieu des centaines de créations et les récompenser en fonction de leur capacité à répondre efficacement aux problématiques des entreprises et institutions. En effet, on ne récompense pas un prix pour ce qu’il est mais pour ce qu’il fait.” déclare Pascal Renaud.

22 prix décernés par 20 experts de la communication.

Cette année, le thème du festival est placé sous l’égide de l’utilité humaine. Événement engagé dans la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) depuis ses débuts, Spot Festival souhaite accompagner une nouvelle vague de communication corporate, plus sincère et humaine. Il invite à se questionner en profondeur sur l’utilité sociale d’un film d’entreprise et à se concentrer sur l’essentiel. L’objectif de cette thématique est de pousser les agences de communication, de production ou encore les annonceurs qui achètent des films corporate à se demander fondamentalement en quoi leur message va être utile.

Lors de la remise des prix, les participants seront accueillis par Assaël Adary, président de la 4ème édition et du cabinet d’études et de conseil Occurrence. Les 20 membres du jury sélectionnés sont quant à eux des spécialistes du métier de la communication : directeurs de la communication, journalistes, DRH, producteurs et réalisateurs. Parmi ces derniers seront présents Patrick Cohen, journaliste chez France TV, Julien Martret, Directeur de la communication de la région Nouvelle-Aquitaine ou encore Frédéric Roy, rédacteur en chef chez CB News. Ces derniers remettront 22 prix : le Grand Prix du Festival, nommé Spot D’or, toutes catégories confondues, le Spot engagement social, le Spot engagement environnemental, le prix communication (innovation, marque employeur, communication interne…), les prix spéciaux (réalisation série, motion design, musique, photo, podcast) ainsi que le prix catégorie (culture, éducation, tourisme, transport…). Un prix sera également décernés par 17 étudiants de Sup de Pub’ pour le film jugé le plus impactant pour la jeune génération.

Pour cette nouvelle édition, 300 personnes sont attendues au festival et 200 films sont inscrits. Gagnant en notoriété, Spot Festival ouvre cette année sa compétition de films aux pays francophones avec des productions luxembourgeoises, belges et canadiennes déjà inscrites. Ce dernier entend d’ici 2 ans devenir la référence des compétitions de films de marque en Europe.

Une ouverture aux pays francophones et un déploiement à l’échelle européenne.

“Nous avons présenté notre film au Spot festival l’année dernière pour plusieurs raisons. Nous avions déjà participé à la première édition et avions été agréablement surpris d’être récompensés pour des productions qui nous semblaient « décalées ». Pendant cette journée, nous avons été ravis de découvrir la qualité des membres du jury ainsi que la variété et l’originalité des productions représentées. Pour toutes ces raisons, additionnées à notre proximité géographique avec le festival et ses créateurs, nous n’avons pas hésité à soumettre pour cette deuxième édition, un des films les plus personnels de l’agence, symbole d’une magnifique aventure humaine et créative partagée avec L4h, un client comme il s’en fait rare. Mes collaborateurs et moi-même avons vécu cette remise de prix comme une vraie reconnaissance de notre travail basé sur l’écriture sur-mesure, la créativité et l’audace. Relayé sur les réseaux, ce prix nous a permis de mettre en avant cette singularité et de générer de nouveaux projets.” déclare Mathieu Brossard, cofondateur de Myam Films et lauréat du dernier prix.

Le Tir au Vol 10 avenue du Parc 33120 Arcachon Pereire Arcachon 33120 Gironde