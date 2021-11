Arcachon : Le Grand Débat Arcachon, 12 novembre 2021, Arcachon.

Arcachon : Le Grand Débat PALAIS DES CONGRES 6 Boulevard Veyrier-Montagnères Arcachon

2021-11-12 14:00:00 – 2021-11-13 19:00:00 PALAIS DES CONGRES 6 Boulevard Veyrier-Montagnères

Arcachon Gironde

Le grand Débat d’Arcachon, c’est quoi ?

Il s’agit d’une série de débats animés par Philippe Lapousterle, ancien

rédacteur en chef de RMC, autour des thèmes de société qui agitent nos

consciences : philosophie, religion, libre opinion…

Sur scène : philosophes, écrivains, observateurs de notre temps s’expriment

autour de leurs derniers ouvrages.

Participez à ce rendez-vous et rencontrez celles et ceux qui font l’actualité.

Comment ?

Les débats se déroulent sur la scène du Palais des Congrès. Ils seront

suivis de rencontres-dédicaces.

Accès libre et gratuit.

+33 5 57 52 97 97

com arcachon

dernière mise à jour : 2021-11-05 par