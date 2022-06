Arcachon Jazz Festival : Swing Bones & Nicolas Gardel, 9 décembre 2022, .

Arcachon Jazz Festival : Swing Bones & Nicolas Gardel



2022-12-09 20:45:00 – 2022-12-09

19 EUR Devant le succés des Jeudi’s Jazz, le théâtre Olympia crée son premier festival de Jazz dont Guillaume Nouaux, enfant du pays et batteur de niveau international, sera invité complice. Le jazz swinguera pendant 3 jours à Arcachon. Sept musiciens réunis autour d’une fabuleuse machine à swing perpétuent avec talent, énergie et finesse les musiques de l’ensemble jazz Four Bones des années 80 s’inspirant lui-même des fameux orchestres de Duke Ellington ou de Count Basie… Ils y développent un lyrisme flamboyant. Une musique universelle, joyeuse et sensible touchant le corps comme l’esprit.

