Arcachon Jazz Festival : Manu Katché « The ScOpe », 8 décembre 2022, .

2022-12-08 20:45:00 – 2022-12-08

32 EUR Devant le succés des Jeudi’s Jazz, le théâtre Olympia crée son premier festival de Jazz dont Guillaume Nouaux, enfant du pays et batteur de niveau international, sera invité complice. Le jazz swinguera pendant 3 jours à Arcachon. L’as des baguette a beaucoup écouté de jazz mais il n’en a finalement pas tant joué. Dans son 10ème album « The Scope », Manu Katché réunit les racines du groove et la modernité des machines. Il y passe ses émotions au microscope, il analyse l’alchimie des sons et sonde les êtres en profondeur, tendu vers le même élan d’harmonie musicale et spirituelle. Let’s ScOpe it !

Arno LAM Photography

