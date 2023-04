Arcachon en Forme – mai et juin 2023 Arcachon Catégories d’Évènement: Arcachon

Gironde

Arcachon en Forme – mai et juin 2023, 3 mai 2023, Arcachon . Arcachon ,Gironde , Arcachon en Forme – mai et juin 2023 Arcachon Gironde

2023-05-03 – 2023-05-03 Arcachon

Gironde . Arcachon en Forme : cours de sports gratuits. MAI

• Mercredis

9h30 Marche nordique devant le Tir Au Vol

• Samedis

9h30 Yoga Mille Potes, 14 allée Bouillaud

9h30 Taï-chi Place des Palmiers

• Dimanches

9h30 Yoga Mille Potes

9h30 Taï-chi Plage Pereire

10h Footing Plage Pereire

11h Remise en forme Plage Pereire JUIN

• Samedis

9h30 Yoga Plage Pereire

9h30 Taï-chi Plage Pereire

• Dimanches

9h30 Yoga, Taï-chi Plage Pereire

10h Footing Plage Pereire

Arcachon

