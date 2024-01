Arcachon en Forme – Janvier / Février / Mars 2024 Arcachon, mercredi 13 mars 2024.

Arcachon Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 09:30:00

fin : 2024-03-13 10:30:00

Des cours gratuits de remise en forme sont proposés chaque semaine le mercredi, le samedi et le dimanche.

LES MERCREDIS

9h30 – 10h30 : marche nordique (devant le Tir Au Vol)

LES SAMEDIS

9h30 : yoga (Mille Potes)

9h30 : Taï-chi (Plage Pereire)

LES DIMANCHES

9h30 – 11h : yoga

(Tir au Vol sauf le 10, 24 et 31 mars au Cosec)

9h30 – 11h : Taï-chi (Place des Palmiers)

10h : footing (Parking Tir au Vol

sauf le 10, 24 et 31 mars au parking du Cosec)

11h : remise en forme

(Tir au Vol sauf le 10, 24 et 31 mars au Cosec)

Quelques petits conseils et informations :

– Les participants doivent vérifier auprès de leur médecin leur aptitude à pratiquer les activités proposées.

– L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident de quelque nature que ce soit.

– En cas de pluie, les séances en extérieur sont annulées.

– Durée des séances « footing », « remise en forme » : 45min.

Des cours gratuits de remise en forme sont proposés chaque semaine le mercredi, le samedi et le dimanche.

LES MERCREDIS

9h30 – 10h30 : marche nordique (devant le Tir Au Vol)

LES SAMEDIS

9h30 : yoga (Mille Potes)

9h30 : Taï-chi (Plage Pereire)

LES DIMANCHES

9h30 – 11h : yoga

(Tir au Vol sauf le 10, 24 et 31 mars au Cosec)

9h30 – 11h : Taï-chi (Place des Palmiers)

10h : footing (Parking Tir au Vol

sauf le 10, 24 et 31 mars au parking du Cosec)

11h : remise en forme

(Tir au Vol sauf le 10, 24 et 31 mars au Cosec)

Quelques petits conseils et informations :

– Les participants doivent vérifier auprès de leur médecin leur aptitude à pratiquer les activités proposées.

– L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident de quelque nature que ce soit.

– En cas de pluie, les séances en extérieur sont annulées.

– Durée des séances « footing », « remise en forme » : 45min.

.

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-06 par OT Arcachon