Visite de la Ville d’Hiver partie « grand Ouest » Arcachon, 9 décembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Par l’association Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon. Itinéraire de découverte historique et patrimoniale : belles villas et multiples personnalités.

Rendez-vous au chevet de la basilique Notre-Dame..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 16:30:00. .

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



By the association Histoire et Traditions du Bassin d?Arcachon. An itinerary of historical and heritage discovery: beautiful villas and many personalities.

Meet at the Notre-Dame Basilica.

A cargo de la asociación Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon. Un itinerario de descubrimiento histórico y patrimonial: hermosas villas y multitud de personalidades.

Encuentro en la basílica de Notre-Dame.

Von der Vereinigung Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon. Route zur Entdeckung der Geschichte und des Kulturerbes: schöne Villen und zahlreiche Persönlichkeiten.

Treffpunkt am Kopfende der Basilika Notre-Dame.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Arcachon