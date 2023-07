Visite du quartier du Moulleau (partie Nord) Arcachon, 5 septembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Par l’association Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon.

Circuit de découverte d’un urbanisme de rêve et de personnages attachants.

Rendez-vous sur le parvis de l’église Notre-Dame-des-Passes..

2023-09-05 fin : 2023-09-05 11:30:00. .

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



By the association Histoire et Traditions du Bassin d?Arcachon.

A tour of dreamy town planning and endearing characters.

Meet in front of Notre-Dame-des-Passes church.

Por la asociación Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon.

Un recorrido para descubrir el paisaje urbano de ensueño de la ciudad y sus entrañables personajes.

Encuentro frente a la iglesia Notre-Dame-des-Passes.

Von der Association Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon.

Rundgang zur Entdeckung einer traumhaften Stadtplanung und fesselnder Persönlichkeiten.

Treffpunkt: Vorplatz der Kirche Notre-Dame-des-Passes.

