Visite de la Ville d’Automne Arcachon, 29 août 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Par l’association Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon. Itinéraire de découverte historique et patrimoniale : Visite du Monument aux Morts suivi d’une boucle en Ville d’Automne.

Rendez-vous place de Verdun près du Commissariat.

Gratuit. Sur réservation.

2023-08-29 fin : 2023-08-29 11:30:00. .

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



By the association Histoire et Traditions du Bassin d?Arcachon. Historical and heritage discovery itinerary: Visit to the Monument aux Morts followed by a loop in Ville d?Automne.

Meet at Place de Verdun, near the police station.

Free admission. Reservations required

A cargo de la asociación Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon. Un itinerario de descubrimiento histórico y patrimonial: visita al Memorial de Guerra seguida de un bucle alrededor de la Ville d’Automne.

Encuentro en la plaza de Verdún, cerca de la comisaría de policía.

Entrada gratuita. Sólo con reserva

Von der Association Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon. Historische und heimatkundliche Entdeckungsreise: Besuch des Kriegerdenkmals, gefolgt von einem Rundgang durch die Herbststadt.

Treffpunkt: Place de Verdun in der Nähe der Polizeistation.

Die Teilnahme ist kostenlos. Auf Reservierung

