Visite du quartier du Moulleau partie Sud Arcachon, 25 juillet 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Par l’association Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon.

Circuit de découverte d’un urbanisme de rêve et de personnages attachants.

Rendez-vous sur le parvis de l’église Notre-Dame-des-Passes..

2023-07-25

Arcachon 33120 Gironde



By the association Histoire et Traditions du Bassin d?Arcachon.

A tour of dreamy town planning and endearing characters.

Meet in front of Notre-Dame-des-Passes church.

Por la asociación Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon.

Un recorrido para descubrir el paisaje urbano de ensueño de la ciudad y sus entrañables personajes.

Encuentro frente a la iglesia Notre-Dame-des-Passes.

Von der Association Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon.

Rundgang zur Entdeckung einer traumhaften Stadtplanung und fesselnder Persönlichkeiten.

Treffpunkt: Vorplatz der Kirche Notre-Dame-des-Passes.

