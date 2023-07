La Tournée Mini Sauveteurs Arcachon, 15 juillet 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Du lundi au vendredi , la Tournée est un évènement à but pédagogique pour les enfants de 7 à 12 ans. Réalisée en partenariat avec la MACIF depuis 2018. L’occasion de sensibiliser les enfants par le jeu.

Les différents ateliers seront animés par une équipe de sauveteurs de la SNSM. Depuis la première édition, plus de 4 300 enfants ont été sensibilisés aux gestes qui sauvent et aux risques du littoral.

Le 15 juillet Plage Thiers à gauche de la Jetée Lataillade.

Le 16 juillet au Moulleau à gauche de la Jetée.

Gratuit..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 18:00:00

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



From Monday to Friday , the Tour is an educational event for children aged 7 to 12. Carried out in partnership with MACIF since 2018. An opportunity to raise children?s awareness through play.

The various workshops will be led by a team of SNSM lifeguards. Since the first event, more than 4,300 children have learned about life-saving techniques and coastal hazards.

July 15 Plage Thiers to the left of Jetée Lataillade.

July 16 at Moulleau to the left of the Jetée.

Free admission.

De lunes a viernes , el Tour es un evento educativo para niños de 7 a 12 años. Se lleva a cabo en colaboración con MACIF desde 2018. Una oportunidad para sensibilizar a los niños a través del juego.

Los diferentes talleres estarán a cargo de un equipo de socorristas de la SNSM. Desde el primer evento, se han enseñado técnicas de salvamento y riesgos costeros a más de 4300 niños.

15 de julio Plage Thiers a la izquierda del espigón de la Lataillade.

16 de julio en Moulleau, a la izquierda del embarcadero.

Entrada gratuita.

Von Montag bis Freitag , ist die Tournee eine Veranstaltung mit pädagogischen Zielen für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren. Wird seit 2018 in Partnerschaft mit MACIF durchgeführt. Die Gelegenheit, Kinder spielerisch zu sensibilisieren.

Die verschiedenen Workshops werden von einem Team von Rettungsschwimmern der SNSM geleitet. Seit der ersten Ausgabe wurden mehr als 4.300 Kinder für lebensrettende Maßnahmen und die Gefahren an der Küste sensibilisiert.

Am 15. Juli Plage Thiers links von der Jetée Lataillade.

Am 16. Juli in Le Moulleau links von der Mole.

Kostenlos.

