Karaoké géant 22 Boulevard du Général Leclerc, 17 juin 2023, Arcachon.

En famille ou entre amis, venez chanter lors d’un karaoké géant composé d’un catalogue de plus de 50.000 titres.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 16:00:00.

22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



With your family or friends, come and sing in a giant karaoke with a catalog of more than 50.000 songs

En familia o con amigos, venga a cantar a un karaoke gigante con un catálogo de más de 50.000 canciones

Singen Sie mit Familie oder Freunden bei einer riesigen Karaoke-Show mit über 50.000 Titeln

