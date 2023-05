Balade Découverte juin 2023 1e Rue Albert 1er, 13 juin 2023, Arcachon.

13/06 : Départ du Centre Social en covoiturage à 13h30. Retour vers 17h.

Venez profiter d’une balade de 9km à la découverte des rives du lac de Sanguinet..

2023-06-13 à ; fin : 2023-06-13 17:00:00. .

1e Rue Albert 1er Centre Social

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



13/06 : Departure from the Social Center by carpooling at 1:30 pm. Return around 5pm.

Come and enjoy a 9km walk to discover the banks of the lake of Sanguinet.

13/06: Salida del Centro Social en coche compartido a las 13.30 horas. Regreso hacia las 17 h.

Venga a disfrutar de un paseo de 9 km para descubrir las orillas del lago de Sanguinet.

13/06: Abfahrt vom Sozialzentrum in Fahrgemeinschaften um 13:30 Uhr. Rückkehr gegen 17 Uhr.

Genießen Sie einen 9 km langen Spaziergang, um die Ufer des Sees von Sanguinet zu entdecken.

Mise à jour le 2023-05-01 par OT Arcachon