La « Gaming Symphony » 22 Boulevard du Général Leclerc, 10 juin 2023, Arcachon.

Tournoi Just Dance, atelier de Réalité Virtuelle, jeux de rythmes, atelier Guitar Hero…

Venez fêter la communion du jeu vidéo et de la musique le temps d’un après-midi..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 17:00:00. .

22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Just Dance tournament, Virtual Reality workshop, rhythm games, Guitar Hero workshop…

Come and celebrate the communion of video games and music for one afternoon.

Torneo de Just Dance, taller de Realidad Virtual, juegos rítmicos, taller de Guitar Hero…

Ven a celebrar la comunión de los videojuegos y la música durante una tarde.

Just Dance-Turnier, Virtual Reality-Workshop, Rhythmusspiele, Guitar Hero-Workshop…

Feiern Sie einen Nachmittag lang die Gemeinsamkeit von Videospielen und Musik.

Mise à jour le 2023-04-08 par OT Arcachon