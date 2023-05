Conférence Projection : « Pyla-sur-Mer et Bassin d’Arcachon, voyage dans le temps » 22 Boulevard du Général Leclerc, 8 juin 2023, Arcachon.

Animé par Christian de Monbrison et Benoît Bartherotte, avec l’association Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon.

« Pyla-sur-Mer et Bassin d’Arcachon, voyage dans le temps », projections de films inédits, dans le cadre de la Journée Mondiale des Archives..

2023-06-08 à ; fin : 2023-06-08 16:30:00. .

22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Animated by Christian de Monbrison and Benoît Bartherotte, with the association Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon.

« Pyla-sur-Mer and Bassin d’Arcachon, a journey through time », projections of unpublished films, within the framework of the World Archives Day.

Organizado por Christian de Monbrison y Benoît Bartherotte, con la asociación Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon.

« Pyla-sur-Mer y Bassin d’Arcachon, un viaje en el tiempo », proyecciones de películas inéditas, en el marco del Día Mundial de los Archivos.

Moderiert von Christian de Monbrison und Benoît Bartherotte, mit dem Verein Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon.

« Pyla-sur-Mer und das Bassin d’Arcachon, eine Reise in die Vergangenheit », Vorführungen von unveröffentlichten Filmen, im Rahmen des Welttags der Archive.

