Blind test géant 22 Boulevard du Général Leclerc, 3 juin 2023, Arcachon.

A l’occasion d’un mois spécial sur la musique, venez mesurer vos connaissances musicales lors d’un blind test grandeur nature..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 16:00:00. .

22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of a special month on music, come and test your musical knowledge during a life-size blind test.

Durante un mes especial sobre música, venga a poner a prueba sus conocimientos musicales en un test a ciegas a tamaño real.

Anlässlich eines besonderen Monats zum Thema Musik können Sie Ihr Musikwissen in einem lebensgroßen Blindtest messen.

Mise à jour le 2023-04-10 par OT Arcachon