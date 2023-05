Don de Sang 10 Avenue du Parc Péreire, 30 mai 2023, Arcachon.

La collecte de sang qui se déroulera à Arcachon sur RDV sur le lien : dondesang.efs.sante.fr

Cette collecte est pour nous une opportunité majeure pour attirer des nouveaux donneurs qui permettent de renouveler les générations de donneurs.

Nous comptons donc sur la généreuse mobilisation de tous pour répondre à cet appel au don de sang !.

2023-05-30 à ; fin : 2023-05-30 19:00:00. .

10 Avenue du Parc Péreire Salle du Tir au Vol

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The blood collection which will take place in Arcachon on appointment on the link : dondesang.efs.sante.fr

This blood drive is for us a major opportunity to attract new donors who will allow us to renew the generations of donors.

We are counting on the generous mobilization of all to respond to this call for blood donation!

La campaña de donación de sangre que tendrá lugar en Arcachon con cita previa en el enlace: dondesang.efs.sante.fr

Esta campaña de donación de sangre es una gran oportunidad para nosotros para atraer a nuevos donantes que ayudarán a renovar las generaciones de donantes.

Por ello, ¡contamos con la generosa movilización de todos para responder a esta llamada a la donación de sangre!

Die Blutspendeaktion, die in Arcachon stattfindet, nach RDV unter dem Link: dondesang.efs.sante.fr

Diese Blutspendeaktion ist für uns eine wichtige Gelegenheit, neue Spender zu gewinnen, die es ermöglichen, die Spendergenerationen zu erneuern.

Wir zählen also auf die großzügige Mobilisierung aller, um diesem Aufruf zur Blutspende zu folgen!

Mise à jour le 2023-05-14 par OT Arcachon