Conférence n°102 22 Boulevard du Général Leclerc, 10 mai 2023, Arcachon.

« Histoire du Jazz & Blues,Festival de Léognan (33) » par Jacques Merle.

Auditorium du MA•AT.

Gratuit pour les adhérents, payant pour les non adhérents. Sur inscription.

Jazz Hot Club du Bassin d’Arcachon.

2023-05-10 à ; fin : 2023-05-10 20:30:00. .

22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



« History of Jazz & Blues, Festival of Léognan (33) » by Jacques Merle.

Auditorium of the MA?AT.

Free for members, paying for non-members. On registration.

Jazz Hot Club du Bassin d’Arcachon

« Historia del Jazz & Blues, Festival de Léognan (33) » por Jacques Merle.

Auditorio del MA?AT.

Gratuito para los socios, de pago para los no socios. Previa inscripción.

Jazz Hot Club du Bassin d’Arcachon

« Histoire du Jazz & Blues,Festival de Léognan (33) » von Jacques Merle.

Auditorium des MA?AT.

Kostenlos für Mitglieder, kostenpflichtig für Nichtmitglieder. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Jazz Hot Club des Bassin d’Arcachon

