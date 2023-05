Cérémonie : 78ème anniversaire de la victoire de 1945 Place Turenne, 8 mai 2023, Arcachon.

Monument aux Morts, Place de Verdun.

En présence de l’Orchestre d’Harmonie d’Arcachon..

2023-05-08 à ; fin : 2023-05-08 . .

Place Turenne

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Monument aux Morts, Place de Verdun.

In the presence of the Arcachon Harmony Orchestra.

Monumento a los muertos, plaza de Verdún.

En presencia de la Orquesta de Armonía de Arcachon.

Monument aux Morts, Place de Verdun.

In Anwesenheit des Orchestre d’Harmonie d’Arcachon.

Mise à jour le 2023-04-27 par OT Arcachon