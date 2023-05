Visite guidée : La naissance des Bains de Mer et d’Arcachon 22 boulevard du Général Leclerc, 6 mai 2023, .

La visite guidée « Les Bains de mer », vous ramènera au début du 19ème siècle, aux origines de la ville d’Arcachon, de ses premiers établissements de Bains et ses patients fortunés qui côtoyaient pêcheurs et marchandes de poissons sur les plages. Retrouvez cette ambiance pittoresque lors d’une agréable balade le long de la plage.

Inscription et renseignements auprès de l’Office de Tourisme..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 15:30:00.

22 boulevard du Général Leclerc

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The guided tour » Les Bains de mer « , will take you back to the beginning of the 19th century, to the origins of the city of Arcachon, its first baths and its wealthy patients who used to mix with fishermen and fish merchants on the beaches. Find this picturesque atmosphere during a pleasant stroll along the beach.

Registration and information at the Tourist Office.

La visita guiada « Les Bains de mer » le transportará a principios del siglo XIX, a los orígenes de la ciudad de Arcachon, sus primeros establecimientos de baño y sus pacientes adinerados que se codeaban con pescadores y comerciantes de pescado en las playas. Viva este ambiente pintoresco durante un agradable paseo por la playa.

Inscripciones e información en la Oficina de Turismo.

Die Führung « Les Bains de mer » führt Sie zurück in das frühe 19. Jahrhundert, zu den Ursprüngen der Stadt Arcachon, den ersten Badeanstalten und wohlhabenden Patienten, die mit Fischern und Fischverkäuferinnen an den Stränden lebten. Erleben Sie diese malerische Atmosphäre bei einem gemütlichen Spaziergang am Strand entlang.

Anmeldung und Informationen beim Fremdenverkehrsamt.

