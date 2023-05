Visite de la Ville d’Hiver partie « ouest », 3 mai 2023, .

Sur les traces des frères Pereire, de Paul Régnauld et de Napoléon III.

Rendez-vous au Parc Mauresque, près de la maquette du Casino Mauresque et de l’ascenseur..

2023-05-03 à ; fin : 2023-05-03 11:30:00. .

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On the tracks of the Pereire brothers, Paul Régnauld and Napoleon III.

Meet at the Parc Mauresque, near the model of the Casino Mauresque and the elevator.

Tras las huellas de los hermanos Pereire, Paul Régnauld y Napoleón III.

Encuentro en el Parc Mauresque, cerca de la maqueta del Casino Mauresque y del ascensor.

Auf den Spuren der Brüder Pereire, Paul Régnauld und Napoleon III.

Treffpunkt: Parc Mauresque, in der Nähe des Modells des Casino Mauresque und des Aufzugs.

