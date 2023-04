Visite du quartier du Moulleau (partie Nord), 29 avril 2023, Arcachon.

Circuit de découverte d’un urbanisme de rêve et de personnage attachants.

Rendez-vous sur le parvis de l’église Notre-Dame-des-Passes..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 16:30:00. .

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discovery tour of a dreamy urbanism and endearing characters.

Meet at the square in front of the Notre-Dame-des-Passes church.

Recorrido de descubrimiento de un urbanismo de ensueño y personajes entrañables.

Encuentro frente a la iglesia Notre-Dame-des-Passes.

Entdecken Sie auf diesem Rundgang eine traumhafte Stadtplanung und liebenswerte Charaktere.

Treffpunkt: Vorplatz der Kirche Notre-Dame-des-Passes.

Mise à jour le 2023-03-30 par OT Arcachon