Conférence « Pourquoi la Garonne, la Dordogne et l’Estuaire de la Gironde sont en danger? » 22 Boulevard du Général Leclerc, 28 avril 2023, Arcachon.

« Pourquoi la Garonne, la Dordogne et l’Estuaire de la Gironde sont en danger ? » : sécheresse, réchauffement climatique sont des menaces réelles, pour y pallier de nouvelles pratiques doivent intervenir.

Conférence animée par Eric Veyssy, directeur en hydrologie et la qualité de l’eau..

2023-04-28

22 Boulevard du Général Leclerc Auditorium

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



« Why are the Garonne, the Dordogne and the Gironde Estuary in danger? drought and global warming are real threats, and new practices must be implemented to mitigate them.

Conference animated by Eric Veyssy, director in hydrology and water quality.

« ¿Por qué están en peligro el Garona, la Dordoña y el estuario de la Gironda? la sequía y el calentamiento global son amenazas reales y hay que aplicar nuevas prácticas para contrarrestarlas.

Conferencia a cargo de Eric Veyssy, director de hidrología y calidad del agua.

« Warum sind die Garonne, die Dordogne und die Gironde-Mündung in Gefahr? » dürre und Klimaerwärmung sind reale Bedrohungen, die durch neue Praktiken abgewehrt werden müssen.

Die Konferenz wird von Eric Veyssy, Direktor für Hydrologie und Wasserqualität, geleitet.

Mise à jour le 2023-03-30 par OT Arcachon